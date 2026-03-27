03:45, 27 марта 2026Мир

Россию и Путина назвали «крепким орешком» для Запада

Марина Совина
Милорад Додик. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российский народ и президент РФ Владимир Путин оказались «крепким орешком» для Запада. Об этом заявил бывший президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в беседе с РИА Новости.

«Они [западные страны] думали, что могут легко сменять президентов, разрушать государства, а потом наткнулись на "крепкий орешек", который называется Российской Федерацией, российским народом и Владимиром Путиным», — сказал он.

Ранее Додик призывал президента России отреагировать на кризисную ситуацию в Республике Сербской. Лидер боснийских сербов утверждал, что чиновники Евросоюза (ЕС) якобы собрались задушить энтитет (государственное образование) в составе Боснии и Герцеговины, не давая его жителям нормально жить.

