Додик попросил Путина не бросать Республику Сербскую

Додик попросил Путина не оставлять Республику Сербскую на откуп Евросоюзу

Президент Республики Сербской Милорад Додик попросил президента России Владимира Путина не оставлять республику на откуп бюрократам Европейского союза (ЕС). Об этом политик рассказал в комментарии телеканалу RT.

«Я лишь попросил, чтобы президент Путин (...) нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя», — описал он встречу с российским лидером в Сочи.

По словам Милорада Додика, чиновники Евросоюза душат Республику Сербскую и не дают ей нормально жить.

Республика Сербская является частью Боснии и Герцеговины. Ранее ее президент обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать референдум о независимости республики.