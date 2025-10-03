Додик попросил Путина не бросать Республику Сербскую

Президент Республики Сербской Милорад Додик попросил президента России Владимира Путина не оставлять республику на откуп бюрократам Европейского союза (ЕС). Об этом политик рассказал в комментарии телеканалу RT.
«Я лишь попросил, чтобы президент Путин (...) нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя», — описал он встречу с российским лидером в Сочи.
По словам Милорада Додика, чиновники Евросоюза душат Республику Сербскую и не дают ей нормально жить.
Республика Сербская является частью Боснии и Герцеговины. Ранее ее президент обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать референдум о независимости республики.