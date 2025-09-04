Мир
Додик обратится к Путину за помощью в признании независимости Республики Сербской

Додик: Я обращусь к Путину с просьбой поддержать референдум о независимости РС
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Amel Emric / Reuters

Президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать референдум о независимости автономии. Его слова приводит Euronews Srbija.

По его словам, Путин поддерживает территориальную целостность Боснии и Герцеговины, однако это было давно. Теперь же, рассказывает Додик, «многое изменилось».

«Я постараюсь убедить его поддержать нашу позицию. Не знаю, получится ли, но я обязательно об этом поговорю», — объявил президент РС.

Он также отметил, что если власти Боснии и Герцеговины не признают результаты референдума, то это будет означать, что «им безразлична воля народа». Референдум назначен на октябрь.

В конце августа Милорад Додик рассказал, что планирует поехать в Москву в ближайшее время. Кроме того, его повторный визит назначен на октябрь для встречи с Путиным.

