Додик заявил о планах посетить Россию

Додик сообщил о планах посетить Москву и встретиться с Путиным

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал, что планирует поехать в Москву в ближайшее время. Кроме того, в октябре политик намерен отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, информирует РИА Новости.

«Я вскоре поеду в Москву, там проведу встречи с влиятельными людьми. Думаю, что где-то в октябре снова отправлюсь в Россию и смогу вновь встретиться с президентом России», — подчеркнул он.

По словам Додика, первым делом он намерен «побудить российских друзей к подготовке к Генеральной Ассамблее ООН и попросить поддержать его в стремлении провести референдум и обрести независимость».

Политик уточнил, что это будет первый разговор в Москве на эту тему: раньше много говорили, но всегда о сохранении мира и стабильности.

Он не считает, что референдум может подорвать мир и стабильность. По словам Додика, важно, чтобы у его страны было политическое право как у государствообразующего народа выйти на референдум и выразить свое мнение по этому вопросу.

Ранее стало известно, что Милорад Додик отказался от участия в выборах. Он уточнил, что члены его партии «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) также проигнорируют выборы президента сербской автономии.

В начале августа Додик инициировал референдум о доверии его президентству и заявил, что не намерен покидать занимаемую должность и территорию республики, несмотря на решение суда БиГ.