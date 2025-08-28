Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:22, 28 августа 2025Мир

Додик заявил о планах посетить Россию

Додик сообщил о планах посетить Москву и встретиться с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amel Emric / Reuters

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал, что планирует поехать в Москву в ближайшее время. Кроме того, в октябре политик намерен отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, информирует РИА Новости.

«Я вскоре поеду в Москву, там проведу встречи с влиятельными людьми. Думаю, что где-то в октябре снова отправлюсь в Россию и смогу вновь встретиться с президентом России», — подчеркнул он.

По словам Додика, первым делом он намерен «побудить российских друзей к подготовке к Генеральной Ассамблее ООН и попросить поддержать его в стремлении провести референдум и обрести независимость».

Политик уточнил, что это будет первый разговор в Москве на эту тему: раньше много говорили, но всегда о сохранении мира и стабильности.

Он не считает, что референдум может подорвать мир и стабильность. По словам Додика, важно, чтобы у его страны было политическое право как у государствообразующего народа выйти на референдум и выразить свое мнение по этому вопросу.

Ранее стало известно, что Милорад Додик отказался от участия в выборах. Он уточнил, что члены его партии «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) также проигнорируют выборы президента сербской автономии.

В начале августа Додик инициировал референдум о доверии его президентству и заявил, что не намерен покидать занимаемую должность и территорию республики, несмотря на решение суда БиГ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    Трамп высказал недовольство Зеленским и Европой

    Российский теннисист Рублев вышел в третий круг US Open

    Площадь лесного пожара под Геленджиком возросла

    Знакомый погибшего российского альпиниста рассказал о нем

    Генсек ООН обсудил с Зеленским кризис на Украине

    Украинский дрон атаковал сельхозтехнику в российском регионе

    Польский истребитель разбился во время тренировки

    Додик заявил о планах посетить Россию

    Дипмиссия России подтвердила вызов постпреда к руководству ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости