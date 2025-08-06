За доверие Додику проголосуют

Додик инициировал референдум о доверии его президентству в Республике Сербской

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик инициировал референдум о доверии его президентству и заявил, что не намерен покидать занимаемую должность и территорию республики, несмотря на решение суда БиГ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, в ближайшее время решение о проведении референдума утвердит Народная скупщина. «Мандат мне дал народ, поэтому я прислушаюсь к нему на референдуме», — отметил он, подчеркнув, что не покинет свой пост и республику.

Додик указал, что политические силы Республики Сербской настроены защищать полномочия энтитета, которые были «серьезно подорваны действиями Кристиана Шмидта, не утвержденного [высоким представителем международного сообщества в стране] Советом Безопасности ООН и не обладающего легитимностью».

Ранее президенту Республики Сербской Милораду Додику единогласно аннулировали мандат главы образования на основании решения местного суда. Сообщается, что решение принято Центральной избирательной комиссией страны. Окончательное решение об отстранении и новых досрочных выборах будет принято после окончания срока подачи Додиком апелляции.

Обвинения против политика были выдвинуты за подписание указа об утверждении парламентом Республики Сербской закона о недействительности решений конституционного суда БиГ на территории республики и невыполнение из-за этого предписаний Шмидта.