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11:48, 6 августа 2025Мир

Додик перестал быть президентом

Президенту Республики Сербской Додику аннулировали мандат главы образования
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Mikhail Tereshchenko / Pool / Reuters

Президенту Республики Сербской (автономия в составе Боснии и Герцеговины) Милораду Додику единогласно аннулировали мандат главы образования на основании решения местного суда. Об этом пишет Dnevni Avaz.

Сообщается, что решение принято Центральной избирательной комиссией страны. Окончательное решение об отстранении и новых досрочных выборов будут после окончания срока подачи Додиком апелляции.

Издание напоминает, что отзыв мандата главы Республики Сербской произошел после вынесения ему приговора в виде года тюрьмы и шестилетнего запрета на политическую деятельность. Причина — неподчинение решениям верховного представителя ООН Кристана Шмидта.

Ранее Милорад Додик попросил безусловной поддержки от Сербии, России и США в связи с вынесением ему приговора. Обвинения против политика были выдвинуты за подписание им указа об утверждении парламентом Республики Сербской закона о недействительности решений конституционного суда БиГ на территории республики и невыполнение из-за этого предписаний Шмидта.

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