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17:22, 1 августа 2025Мир

Додик попросил помощи

Президент Республики Сербской Додик просит поддержки от Сербии, России и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mikhail Tereshchenko / Pool / Reuters

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в связи с вынесением ему судебного приговора попросил безусловной поддержки от Сербии, а также помощи России и США. Его слова передает Радио и телевидение Республики Сербской.

«Ожидаю полную поддержку Сербии, обращусь за поддержкой к России, напишем письмо (...) для новой американской администрации», — сказал Додик, добавив, что приговор «постыден и никак не связан с демократией и правосудием».

Ранее Додика попытались задержать.

В феврале суд Боснии и Герцеговины приговорил его к году тюрьмы по делу о несоблюдении решений представителя ООН.

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