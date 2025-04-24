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02:20, 24 апреля 2025Мир

Главу Республики Сербской попытались задержать

Klix: Главу Республики Сербской Додика попытались задержать в Сараево
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amel Emric / Reuters

Сотрудники Агентства по расследованию и защите (SIPA) попытались задержать президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика. Об этом сообщил портал Klix.

Попытка была предпринята в административном центре правительства РС в Восточном Сараево. Представители министерства внутренних дел РС помешали процессу. Отмечается, что Додик должен был провести встречу с мэром и главами муниципалитетов.

В феврале суд Боснии и Герцеговины (БиГ) приговорил политика к году тюрьмы по делу о несоблюдении решений представителя ООН. Додика признали виновным в несоблюдении решений не утвержденного всемирной организацией «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта, приговорил его заочно к тюремному заключению и на шесть лет запретил ему государственную и муниципальную деятельность.

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