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15:32, 26 февраля 2025Мир

Додика приговорили к году тюрьмы

Суд БиГ приговорил лидера Республики Сербской Додика к году тюрьмы
Семен Александров (редактор)

Фото: Amel Emric / Reuters

Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) приговорил лидера Республики Сербской Милорада Додика к году тюрьмы по делу о несоблюдении решений представителя ООН. Об этом сообщает N1.

Политика признали виновным в несоблюдении решений неутвержденного всемирной организацией «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к тюремному заключению и на шесть лет запретил ему государственную и муниципальную деятельность.

Обвинения были выдвинуты за подписание указа об утверждении парламентом Республики Сербской закона о недействительности решений конституционного суда БиГ на территории республики и невыполнение таким образом предписаний Шмидта.

Отмечается, что на протяжении всего процесса Додик оказывал давление на судебные органы, которое усилилось в дни, предшествовавшие вынесению приговора. Его коллеги по партии, а также президент Сербии Александр Вучич выступили с поддержкой лидера Республики Сербской.

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