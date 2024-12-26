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15:07, 26 декабря 2024Мир

В европейской стране задержали главу МВД

Reuters: главу МВД Боснии и Герцеговины задержали по подозрению в коррупции
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Ненад Нешич (справа)

Ненад Нешич (справа). Фото: Armin Durgut / AP

Прокуратура Боснии и Герцеговины задержала главу МВД Ненада Нешича, директора дорожного государственного предприятия «Путеви РС» Милана Дакича, а также еще нескольких чиновников по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Нешич, Дакич и другие должностные лица подозреваются в том, что они, являясь руководителями "Путеви РС" и лицами, сотрудничающими с данным предприятием, вступили в преступный сговор, злоупотребив служебным положением и своими полномочиями», — передает агентство.

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прокомментировал случившееся, обвинив прокуратуру в «кампании преследования сербских правительственных чиновников».

17 декабря в отношении бывшего секретаря рабочего комитета Коммунистической партии Китая в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото Ли Цзяньпина был исполнен приговор исключительной меры наказания за коррупционное преступление. Уточняется, что Ли Цзяньпин был обвинен в незаконном присвоении бюджетных средств в размере 199 миллионов долларов.

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