В Китае казнили чиновника за коррупцию

ЦТК: чиновника в Китае казнили за незаконное присвоение сотен миллионов долларов

Бывшего секретаря рабочего комитета Коммунистической партии Китая в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото Ли Цзяньпина казнили за коррупционное преступление. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (ЦТК).

«По решению Верховного народного суда утром 17 декабря 2024 года народный суд средней ступени округа Хинган автономного района Внутренняя Монголия осуществил казнь Ли Цзяньпина в соответствии с законом», — говорится в материале.

Уточняется, что Ли Цзяньпину вынесли приговор за незаконное присвоение бюджетных средств в размере 199 миллионов долларов. Бывший чиновник также получил финансовые и материальные ценности от других лиц на сумму более 80 миллионов долларов и не по назначению использовал более 146 миллионов долларов из госбюджета.

Китайский суд вынес приговор Ли Цзяньпину в виде высшей степени наказания в 2022 году, однако осужденный подал апелляцию. В августе 2024 года приговор был оставлен судом в силе.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что внутренние разногласия в правящей Коммунистической партии Китая неизбежны. Он уточнил, что в связи с этим необходимо повышать дисциплину перед лицом различных угроз.