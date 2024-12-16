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10:01, 16 декабря 2024Мир

Си Цзиньпин признал неизбежность раскола внутри власти

Си Цзиньпин: внутренние разногласия в правящей Коммунистической партии неизбежны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Внутренние разногласия в правящей Коммунистической партии Китая неизбежны, в связи с чем необходимо повышать дисциплину перед лицом различных угроз. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает агентство Bloomberg.

«Изменения во внешней среде и в партийном составе неизбежно приведут к различным конфликтам и проблемам внутри партии (...) Необходимо своевременно устранять все виды негативных влияний с мужеством обращения лезвия внутрь, чтобы гарантировать, что партия всегда будет полна энергии и жизненной силы», — сказал китайский лидер.

Как отмечают авторы материала, подобные заявления прозвучали на фоне новой волны коррупционных расследований против ведущих эшелонов Народно-освободительной армии Китая. По их мнению, Си Цзиньпин недоволен работой бюрократии, которая ставит личные интересы выше задач развития.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Си Цзиньпин начал действовать против своих сторонников, о чем якобы говорит увольнение по обвинению в коррупции адмирала Мяо Хуа с поста главы политического комитета Центрального военного совета. Адмирал начинал карьеру там же, где и Си Цзиньпин, — в прибрежной провинции Фуцзянь, поэтому они могут быть лично знакомы еще с 1980-х годов.

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