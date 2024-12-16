Могущественного соратника Си Цзиньпина отстранили за серьезное нарушение

CNN: Си Цзиньпин уволил Мяо Хуа из членов Центрального военного совета КНР

Если ранее председатель КНР Си Цзиньпин устранял своих оппонентов, то недавно он начал действовать и против своих сторонников, о чем якобы говорит увольнение по обвинению в коррупции адмирала Мяо Хуа с поста главы политического комитета Центрального военного совета (ЦВС). Об этом сообщает телеканал CNN.

«В одном из сценариев Си Цзиньпин мог посчитать, что Мяо Хуа становится слишком могущественным и независимым, и захотел искоренить то, что он считал оплотом влияния, который он не мог полностью контролировать», — приводит телеканал слова Джоэля Вутноу, старшего научного сотрудника финансируемого Пентагоном Национального университета обороны.

Как отмечают авторы материала, Мяо Хуа начинал свою карьеру там же где и Си Цзиньпин в прибрежной провинции Фуцзянь, поэтому они могут быть лично знакомы еще с 1980-х годов. По их мнению, наиболее вероятной причиной смещения адмирала стала попытка создать собственную группу сторонников внутри армии так как он якобы рекомендовал к назначению на посты командующего ракетными войсками Ван Хоубина и главы Минобороны адмирала Дун Цзюня, против которого ранее было начато коррупционное расследование.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что новые военные чистки в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) инициированные председателем КНР Си Цзиньпином, а также расследование против Мяо Хуа продемонстрировали недоверие к армии со стороны китайского лидера. По словам аналитиков, несмотря на свою власть, председатель КНР сталкивается с огромной военной бюрократией, которая может действовать вразрез с его повесткой дня.