Чистки Си Цзиньпина в китайской армии объяснили

Bloomberg: новая военная чистка в армии КНР показала слабость Си Цзиньпина

Новые военные чистки в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) инициированные председателем КНР Си Цзиньпином, а также расследование против собственного сторонника, члена Центрального военного совета (ЦВС) КНР, высшего органа по руководству Вооруженными силами страны, генерала Мяо Хуа продемонстрировали недоверие к армии со стороны китайского лидера. Об этом Bloomberg рассказал старший научный сотрудник Центра изучения китайских военных дел Национального университета обороны США Джоэл Вутноу.

По словам аналитика, несмотря на свою власть, глава КНР сталкивается с огромной и могущественной военной бюрократией, которая порой действует вразрез с его повесткой дня. «Си по-прежнему разочарован политической или профессиональной надежностью тех, кого он сам назначил в ЦВС», — добавил он.

Вутноу объяснил, что периодические «мини-чистки» призваны укрепить влияние председателя КНР в армии и его «культ личности». «Необходимость использования подобной тактики — это признак слабости Си, а не его силы», — заявил эксперт.

Агентство также обратило внимание, что в сравнении с другими антикоррупционными кампаниями в китайской армии нынешние дела кажутся «более масштабными». «По меньшей мере девять чиновников из огромного оборонно-промышленного комплекса Китая оказались втянуты в разбирательства», — пишет издание, отметив, что это указывает на укоренившиеся проблемы, которые трудно устранить Си Цзиньпину даже среди тех сторонников, которых он знает десятилетиями.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Китай начал расследование по обвинению в коррупции против главы Минобороны. Отмечается, что следствие и суд будут проходить за закрытыми дверьми, а подвергаться огласке будет только возможное отстранение от должности или отставка главы оборонного ведомства.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ответила на данные о расследовании коррупции в отношении главы Минобороны (МО) Китая Дун Цзюня поговоркой про ветер и погоню за тенью. Представитель китайского ведомства, комментируя данные сообщения, использовала китайскую идиому (чэнъюй) «ловить ветер и гнаться за тенью», которая означает выдумку и ни на чем не основанный вымысел.

При этом бывший министр обороны Китая Ли Шанфу тоже пропал из публичного поля в сентябре 2023 года, а в июне 2024 года его исключили из Коммунистической партии за серьезные нарушения дисциплины. По данным The Washington Post, он находился под следствием по подозрению в коррупции.