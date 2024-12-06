Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:46, 6 декабря 2024Мир

Чистки Си Цзиньпина в китайской армии объяснили

Bloomberg: новая военная чистка в армии КНР показала слабость Си Цзиньпина
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Heng Sinith / AP

Новые военные чистки в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) инициированные председателем КНР Си Цзиньпином, а также расследование против собственного сторонника, члена Центрального военного совета (ЦВС) КНР, высшего органа по руководству Вооруженными силами страны, генерала Мяо Хуа продемонстрировали недоверие к армии со стороны китайского лидера. Об этом Bloomberg рассказал старший научный сотрудник Центра изучения китайских военных дел Национального университета обороны США Джоэл Вутноу.

По словам аналитика, несмотря на свою власть, глава КНР сталкивается с огромной и могущественной военной бюрократией, которая порой действует вразрез с его повесткой дня. «Си по-прежнему разочарован политической или профессиональной надежностью тех, кого он сам назначил в ЦВС», — добавил он.

Вутноу объяснил, что периодические «мини-чистки» призваны укрепить влияние председателя КНР в армии и его «культ личности». «Необходимость использования подобной тактики — это признак слабости Си, а не его силы», — заявил эксперт.

Агентство также обратило внимание, что в сравнении с другими антикоррупционными кампаниями в китайской армии нынешние дела кажутся «более масштабными». «По меньшей мере девять чиновников из огромного оборонно-промышленного комплекса Китая оказались втянуты в разбирательства», — пишет издание, отметив, что это указывает на укоренившиеся проблемы, которые трудно устранить Си Цзиньпину даже среди тех сторонников, которых он знает десятилетиями.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Китай начал расследование по обвинению в коррупции против главы Минобороны. Отмечается, что следствие и суд будут проходить за закрытыми дверьми, а подвергаться огласке будет только возможное отстранение от должности или отставка главы оборонного ведомства.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ответила на данные о расследовании коррупции в отношении главы Минобороны (МО) Китая Дун Цзюня поговоркой про ветер и погоню за тенью. Представитель китайского ведомства, комментируя данные сообщения, использовала китайскую идиому (чэнъюй) «ловить ветер и гнаться за тенью», которая означает выдумку и ни на чем не основанный вымысел.

При этом бывший министр обороны Китая Ли Шанфу тоже пропал из публичного поля в сентябре 2023 года, а в июне 2024 года его исключили из Коммунистической партии за серьезные нарушения дисциплины. По данным The Washington Post, он находился под следствием по подозрению в коррупции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пугающее предупреждение в адрес США и их союзников». Что говорят в мире об интервью Лаврова Карлсону?

      Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

      Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам за неделю

      Российские войска взяли в плен десятки украинских военных

      В Совфеде задали вопрос захотевшему добиться победы Киева европейскому политику

      Украина выпустила по России безэкипажные катера

      Родные актера Мадянова начали делить наследство. Кто и на что претендует?

      Дуров, Кологривый и Канье Уэст стали самыми обсуждаемыми персонами в 2024 году

      КХЛ объявила состав сборной мира на Кубок Первого канала

      Женщина пошла к врачу из-за болей в животе и оказалась на седьмом месяце беременности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше