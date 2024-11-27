Китай начал расследование дела о коррупции министра обороны

FT: главу Минобороны Китая Дун Цзюня заподозрили в коррупции

Китай начал расследование по обвинению в коррупции против главы Минобороны (МО) адмирала Дун Цзюня. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

Следствие и суд будут проходить за закрытыми дверьми, а подвергаться огласке будет только возможное отстранение от должности или отставка главы оборонного ведомства, пишет газета.

Как указывает агентство Bloomberg, действующий министр обороны не ответственен за военное командование вооруженными силами, однако расследование может означать начало масштабных чисток «в верхних эшелонах» Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Ранее официальный представитель МО КНР У Цянь призвал США исправить свои ошибки.