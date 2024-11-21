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15:41, 21 ноября 2024Мир

Китай призвал США исправить свои ошибки

Минобороны Китая призвало США создать условия для контактов вооруженных сил
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Emily Wang / AP

США должны немедленно исправить свои ошибки. К этому Вашингтон призвал официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь, сообщает РИА Новости.

По словам представителя китайского Минобороны, американское правительство должно на деле уважать коренные интересы Китая.

Он также отметил, что США необходимо создать благоприятные условия для контактов между вооруженными силами двух стран на высоком уровне.

Ранее стало известно, что шеф Пентагона Ллойд Остин расстроился из-за отказа министра обороны КНР Дун Цзюнь встретиться с ним во Вьентьяне из-за поставок оружия Тайваню. Однако министр уточнил, что отклонение Пекином встречи не имеет «никаких последствий для будущего».

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