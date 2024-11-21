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08:46, 21 ноября 2024Мир

Шеф Пентагона расстроился из-за отказа главы Минобороны Китая от встречи с ним

Шефу Пентагона Остину жаль, что глава Минобороны КНР отказался от встречи с ним
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Шефу Пентагона Ллойду Остину жаль, что министр обороны Китая Дун Цзюнь отказался от встречи с ним во Вьентьяне, где собирались военные лидеры региона. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в прошлом такие многосторонние встречи служили редкой возможностью для Вашингтона и Пекина обсудить вопросы безопасности, включая планы КНР относительно Тайваня и споры в Южно-Китайском море. «Это влияет на регион, потому что регион действительно хочет, чтобы два важных игрока в регионе, две важные державы говорили друг с другом. Это успокаивает весь регион», — сказал Остин.

Глава Минобороны США подчеркнул, что отклонение Китаем встречи не имеет «никаких последствий для будущего», и только Пекин может объяснить, «почему они решили не воспользоваться хорошей возможностью».

Ранее Китай отказал США во встрече министров обороны двух государств. Уточняется, что китайская сторона не приняла это предложение из-за недавней продажи Вашингтоном оружия Тайваню.

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