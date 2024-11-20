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08:48, 20 ноября 2024Мир

Китай отказал США во встрече министров обороны из-за поставок оружия для Тайваня

CNN: КНР отказала США во встрече министров обороны из-за поставок оружия Тайваню
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ann Wang / Reuters

Китай отказал США во встрече министров обороны двух государств Ллойда Остина и Дун Цзюня из-за поставок оружия Тайваню. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства.

«Остин хотел встретиться со своим китайским коллегой Дун Цзюнем на встрече министров обороны стран АСЕАН Плюс в Лаосе в рамках давних усилий по поддержанию военных линий связи между США и КНР. Но Китай не принял это предложение, указав в качестве аргумента на недавнюю продажу оружия Тайваню», — говорится в материале.

Уточняется, что данное событие произошло через три недели после одобрения Вашингтоном поставок оружия Тайваню на сумму 2 миллиарда долларов, включая первую поставку усовершенствованных ракет класса «земля-воздух». Пекин раскритиковал решение американских властей, пообещав принять «решительные контрмеры» для защиты своего суверенитета.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом указал на четыре красные линии в отношениях между двумя странами. Ими стали — тайваньский вопрос, демократия и права человека, путь и система Китая, право Китая на развитие.

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