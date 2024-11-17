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06:30, 17 ноября 2024Мир

Си Цзиньпин рассказал Байдену о четырех красных линиях Китая в отношениях с США

Си Цзиньпин указал на четыре красные линии в отношениях между США и КНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dwi Anoraganingrum / Geisler-Fotop / Global Look Press

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом указал на четыре красные линии в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Ими стали: тайваньский вопрос, демократия и права человека, общественно-политическая система КНР и право Китая на развитие, пишет ТАСС.

«Тайваньский вопрос, демократия и права человека, путь и система Китая, право Китая на развитие — это четыре красные линии, которые нельзя попирать или пересекать», — уточнил китайский политик.

Противоречия и разногласия между Китаем и США неизбежны. Однако ни одна сторона не должна подрывать основные интересы другой и стремиться к конфликту., добавил Си Цзиньпин.

Несколькими днями ранее глава МИД России рассказал, почему политика Штатов в отношении Китая стала «остервенелой». По его мнению, КНР обходит Америку «очень быстро, уверенно», что вызывает раздражение Вашингтона. Дипломат отметил, что Китай «обходит Штаты на основе тех же норм, которые заложены американцами в институты, такие как МВФ, Всемирный банк, Всемирная торговая организация».

Ранее сообщалось, что 16 ноября Джо Байден на встрече с Си Цзиньпином в Перу обсудят ряд вопросов. Среди основных тем, по которым сохраняются серьезные разногласия с Пекином, представительница администрации назвала отношения КНР с Россией, Тайвань, Южно-Китайское море и киберпространство.

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