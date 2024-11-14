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07:42, 14 ноября 2024Мир

Лавров назвал причину ухудшения отношений США с Китаем

Лавров: США остервенели в отношении Китая, поскольку стали сильно отставать
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Глава МИД России рассказал, почему политика Соединенных Штатов в отношении Китая стала «остервенелой». По его мнению, КНР обходит Америку «очень быстро, уверенно», что вызывает раздражение Вашингтона.

«Реальная причина, почему они (США) вот так сейчас буквально остервенели, я употреблю такое слово, это то, что Китай обходит Америку очень быстро, уверенно», — подчеркнул дипломат в интервью для проекта «Новый мир »с Мариной Ким.

Лавров отметил, что Китай «обходит Америку на основе тех же норм, которые заложены американцами в институты, такие как МВФ, Всемирный банк, Всемирная торговая организация».

Ране в администрации США рассказали, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем остаются сложными и будут требовать управления в условиях глубоких разногласий. В частности, касающихся взаимодействия между Пекином и Москвой.

В субботу, 16 ноября, президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудят ряд вопросов. Среди основных тем, по которым сохраняются серьезные разногласия с Пекином, представительница администрации назвала отношения КНР с Россией, Тайвань, Южно-Китайское море и киберпространство.

Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин отказался объединяться с избранным президентом США Дональдом Трампом против Китая. Президент РФ объяснил, что Москва и Пекин сотрудничают и дружат не против кого бы то ни было.

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