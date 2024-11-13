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22:33, 13 ноября 2024Мир

В США рассказали о сложностях в отношениях с Китаем

В администрации президента США заявили о сложностях в отношениях с Китаем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Отношения между Соединенными Штатами и Китаем остаются сложными и будут требовать управления в условиях глубоких разногласий. В частности, касающихся взаимодействия между Пекином и Москвой, рассказала высокопоставленная представительница администрации США в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

«Это сложные, напряженные отношения между США и Китаем. Следующей администрации потребуется найти способы управлять этими отношениями», — отметила она.

Она предположила, что в субботу, 16 ноября, президент Штатов Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудят ряд вопросов. Среди основных тем, по которым сохраняются серьезные разногласия с Пекином, представительница администрации назвала отношения КНР с Россией, Тайвань, Южно-Китайское море и киберпространство.

Ранее стало известно, что Джо Байден и председатель Си Цзиньпин проведут переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в субботу,16 ноября. Так, речь идет о третьей очной встрече двух лидеров за период пребывания Байдена на посту президента Штатов, то есть с января 2021 года.

13 ноября издание WSJ написало, что власти Китая испытали облегчение от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа из-за того, что в ней будут отсутствовать наиболее жесткие критики Пекина.

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