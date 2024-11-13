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22:10, 13 ноября 2024Мир

Байден и Си Цзиньпин проведут встречу на полях саммита АТЭС

Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры на полях саммита АТЭС 16 ноября
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин проведут переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в субботу,16 ноября. Об этом сообщила представитель американской администрации, выступая на специальном онлайн-брифинге для журналистов, пишет ТАСС.

«16 ноября президент Байден встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС 2024 года в Лиме, Перу», — сказано в сообщении.

Как отметила представитель администрации США, речь идет о третьей очной встрече двух лидеров за период пребывания Байдена на посту президента Штатов, то есть с января 2021 года. Си Цзиньпин и Джо Байден лично знакомы «больше десяти лет, провели много часов за двусторонними встречами», добавила ведущая брифинга.

Ранее Джо Байден выразил уверенность, что только он способен противостоять президенту России Владимиру Путину и сдерживать Китай. В свою очередь, победивший на выборах президента США Дональд Трамп назвал маловероятной войну Соединенных Штатов с Китаем. По мнению политика, Вашингтон сможет жить в мире с Пекином, если в стране будет правильный президент.

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