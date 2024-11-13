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09:37, 13 ноября 2024Мир

В Китае обрадовались выбору Трампа

WSJ: власти Китая испытали облегчение от новой администрации Трампа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Власти Китая испытали облегчение от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа из-за того, что в ней будут отсутствовать наиболее жесткие критики Пекина. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«По крайней мере на данный момент Пекин рад и испытывает облегчение, что несколько республиканцев, которых Коммунистическая партия Китая считала наиболее проблематичными, в том числе бывший госсекретарь США Майк Помпео, не входят в новую команду Трампа», — передает издание слова источников, которые консультировались с высокопоставленными китайскими чиновниками.

Также авторы материала приводят слова китайского аналитика Юн Суна, который заявил, что Китай считает выбор нового кабинета Трампа «неудачным». Однако он отметил, что при этом Пекин полагает, что с Вашингтоном «все равно сохраняется пространство для диалога».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что планы Трампа назначить на ключевые посты одних из самых жестких критиков Китая могут свидетельствовать об ухудшении отношений между Вашингтоном и Пекином в ближайшие годы.

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