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10:00, 12 ноября 2024Мир

В США заявили об ухудшении отношений с одной страной из-за выбора Трампа

Bloomberg: отношения США и КНР ухудшатся из-за администрации Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / AP

Планы избранного президента США Дональда Трампа назначить на ключевые посты одних из самых жестких критиков Китая могут свидетельствовать об ухудшении отношений между Вашингтоном и Пекином в ближайшие годы. Об этом сообщает Bloomberg.

«Трамп собирает команду, ответственную за американскую внешнюю политику, которая состоит из политиков, жестко настроенных по отношению к Китаю. Такая позиция вызовет беспокойство в Пекине», — передает агентство слова эксперта Центра анализа Китая Института политики азиатского общества Нила Томаса.

Как отмечают авторы материала, сенатор Марко Рубио может стать первым действующим госсекретарем, подвергшимся санкциям со стороны Пекина. Также член Палаты представителей Майк Уолтц, претендующий на роль советника Трампа по национальной безопасности, называл Китай «большей угрозой для США, чем любая другая страна».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что окружение Трампа ожидает, что он назначит Рубио госсекретарем при своей будущей администрации. По данным издания, сначала республиканец видел его на посту вице-президента, но в итоге остановился на сенаторе от штата Огайо Джеймсе Дэвиде Вэнсе.

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