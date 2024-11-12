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06:45, 12 ноября 2024Мир

В США назвали возможного госсекретаря при администрации Трампа

WSJ: Трамп может назначить госсекретарем 53-летнего сенатора Марко Рубио
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Ron Sachs / Global Look Press

Окружение избранного американского президента Дональда Трампа ожидает, что он назначит сенатора от штата Флорида Марко Рубио госсекретарем при своей администрации. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Они назвали возможного госсекретаря при республиканце. По их словам, несмотря на то, что Трамп еще может изменить свое решение, его вполне устраивает данная кандидатура.

53-летний Марко Рубио является сенатором с 2011 года. По данным издания, сначала Трамп видел его на посту вице-президента, но в итоге остановился на сенаторе от штата Огайо Джеймсе Дэвиде Вэнсе. Рубио выступает за переговоры по украинскому конфликту.

Ранее Трамп назначил бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Томаса Хомана ответственным за иммиграционную политику и обеспечение безопасности границ США.

ЖЗЛ
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