Трамп назначил ответственного за обеспечение безопасности границ США

Трамп назначил Томаса Хомана ответственным за обеспечение безопасности границ

Избранный президент США Дональд Трамп назначил бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Томаса Хомана ответственным за иммиграционную политику и обеспечение безопасности границ США. Об этом пишет Associated Press (AP).

«Я рад сообщить, что бывший директор ICE и специалист по пограничному контролю Том Хоман присоединится к администрации Трампа и будет отвечать за охрану границ нашей страны», — написал Трамп в социальных сетях.

Трамп заявил, что, помимо надзора за южными и северными границами, а также за «морской и авиационной безопасностью», Хоман будет осуществлять «депортацию нелегальных иностранцев в страну их происхождения». Политик подчеркнул свою уверенность, что Хоман на этой должности «сделает фантастическую и долгожданную работу».

Ранее стало известно, что более 1,3 миллиона легальных мигрантов, находящихся на территории США, могут быть выдворены из страны после прихода к власти Дональда Трампа.