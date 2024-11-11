Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:30, 11 ноября 2024Мир

Трамп назначил ответственного за обеспечение безопасности границ США

Трамп назначил Томаса Хомана ответственным за обеспечение безопасности границ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп назначил бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Томаса Хомана ответственным за иммиграционную политику и обеспечение безопасности границ США. Об этом пишет Associated Press (AP).

«Я рад сообщить, что бывший директор ICE и специалист по пограничному контролю Том Хоман присоединится к администрации Трампа и будет отвечать за охрану границ нашей страны», — написал Трамп в социальных сетях.

Трамп заявил, что, помимо надзора за южными и северными границами, а также за «морской и авиационной безопасностью», Хоман будет осуществлять «депортацию нелегальных иностранцев в страну их происхождения». Политик подчеркнул свою уверенность, что Хоман на этой должности «сделает фантастическую и долгожданную работу».

Ранее стало известно, что более 1,3 миллиона легальных мигрантов, находящихся на территории США, могут быть выдворены из страны после прихода к власти Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сорванная попытка Украины угнать российский вертолет вскрыла позиции ВСУ. По ним ударили залповым огнем

      Россиянина заподозрили в расправе над пасынком

      Россиянка несколько часов провела на балконе на морозе из-за шалости сына

      Пригожин рассказал о своих отношениях с пресс-секретарем SHAMAN

      В Кремле опровергли данные о разговоре Путина с Трампом

      ИИ назвали причиной увеличения отходов

      В Кремле анонсировали встречу Путина с главой одного из северокавказских регионов

      Спартак захотел избавиться от получающего почти 2 миллиона евро в год бразильца

      Трамп выбрал кандидата на должность постпреда США при ООН

      Российские авиакомпании предложили скидки до 30 процентов на билеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше