Стало известно о планах Трампа депортировать более 1,3 миллиона мигрантов

NBC: Дональд Трамп депортирует более 1,3 миллиона легальных мигрантов из США

Более 1,3 миллиона легальных мигрантов, находящихся на территории США, могут быть выдворены из страны после прихода к власти Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.

По информации издания, новая администрация Белого дома может закрыть две миграционные программы, запущенные Джо Байденом. Если это случится, то более 1,3 миллиона легальных мигрантов будут депортированы. Это станет возможным из-за того, въехавшие легально на территорию США граждане других стран еще не успели получить официальное убежище.

Также уточняется, что первыми Трамп может выдворить людей, представляющих угрозу. К таким мигрантам, например, относятся уроженцы Китая призывного возраста. Сам избранный президент США в эфире NBC заявил, что намерен исполнить предвыборное обещание о массовой депортации мигрантов.

Ранее стало известно, что западноевропейские эксперты назвали возвращение Трампа в Белый дом закатом Европы.