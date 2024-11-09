В Германии заявили о закате Европы из-за переизбрания Трампа

Spiegel назвал переизбрание Трампа символом заката Европы

Победа на выборах президента США Дональда Трампа и его возвращение к власти символизирует закат нынешней европейской эпохи. С таким мнением выступил журнал из Германии Spiegel.

Авторы материала назвали переизбрание Трампа символом заката Европы.

«Запад потерял свое лидерство, рушится общий ценностный фундамент, который уже давно разрушен. Разногласия повсюду, между нациями, в обществах. Подъем правых в Италии, Франции, Германии», — отмечается в публикации.

По мнению журналистов, Запад утратил ведущие позиции задолго до того, как у стран начали возникать разногласия, а к власти в стали приходить правые. По их мнению, Запад как некий либерально-демократический блок перестал существовать.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения 270. По мнению политика, его успех — это «политическая победа, которую прежде не знала история США», а его президентский срок станет «поистине золотым веком для США».