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22:30, 7 ноября 2024Россия

Путин отказался объединяться с Трампом против Китая

Президент РФ Путин отказался объединяться с Трампом против Китая
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава России Владимир Путин отказался объединяться с избранным президентом США Дональдом Трампом против Китая. Об этом он заявил на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

Так политик ответил на вопрос о гипотетической просьбе Трампа об объединении усилий против Китая. По его словам, Москва и Пекин сотрудничают и дружат не против кого бы то ни было. Отношения сторон не направлены против третьих стран, в том числе против США, подчеркнул политик. «Они направлены на создание условий для развития государств и безопасности наших народов», — сказал он.

Глава государства также добавил, что с трудом может представить такой вопрос со стороны Трампа.

В конце октября министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что отношения России и Китая имеют мощную внутреннюю движущую силу. На них не влияют изменения в мире, они не терпят внешнего вмешательства. По его словам, обе страны должны поддерживать стратегическое взаимодействие на всех уровнях и во всех сферах.

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