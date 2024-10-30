В Китае рассказали о «внутренней движущей силе» в отношениях с Россией

Ван И: отношения России и Китая имеют мощную внутреннюю движущую силу

Отношения России и Китая имеют мощную внутреннюю движущую силу. На них не влияют изменения в мире, они не терпят внешнего вмешательства, рассказал министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, пишет РИА Новости.

«Китайско-российские отношения имеют историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения международной ситуации, и они не терпят вмешательства никаких третьих сторон», — уточнил Ван И.

По его словам, обе страны должны поддерживать стратегическое взаимодействие на всех уровнях и во всех сферах.

22 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что отношения России и Китая являются образцом сотрудничества между странами. Президент добавил, что российско-китайское сотрудничество «носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер».

В свою очередь, Си Цзиньпин указал на то, что за прошедшее десятилетие отношения России и Китая приобрели беспрецедентный и уникальный характер. Он обратился к Путину и подчеркнул, что оба лидера всегда уделяют «повышенное» внимание отношениям обеих стран и держат их уровень «на личном контроле».