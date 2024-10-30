Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:11, 30 октября 2024Мир

В Китае рассказали о «внутренней движущей силе» в отношениях с Россией

Ван И: отношения России и Китая имеют мощную внутреннюю движущую силу

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Отношения России и Китая имеют мощную внутреннюю движущую силу. На них не влияют изменения в мире, они не терпят внешнего вмешательства, рассказал министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, пишет РИА Новости.

«Китайско-российские отношения имеют историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения международной ситуации, и они не терпят вмешательства никаких третьих сторон», — уточнил Ван И.

По его словам, обе страны должны поддерживать стратегическое взаимодействие на всех уровнях и во всех сферах.

22 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что отношения России и Китая являются образцом сотрудничества между странами. Президент добавил, что российско-китайское сотрудничество «носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер».

В свою очередь, Си Цзиньпин указал на то, что за прошедшее десятилетие отношения России и Китая приобрели беспрецедентный и уникальный характер. Он обратился к Путину и подчеркнул, что оба лидера всегда уделяют «повышенное» внимание отношениям обеих стран и держат их уровень «на личном контроле».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ при атаке на автобус с РЭБ применили тактику «тихой атаки». Украинские войска выключили винты беспилотника

      Россия впервые передала Алжиру осужденного за похищение государственных миллионов араба

      В Китае охарактеризовали динамику отношений с Россией

      В Китае рассказали о «внутренней движущей силе» в отношениях с Россией

      Россияне задумались о переезде из-за плохого воздуха

      ЦАХАЛ нанесла удар по гуманитарной зоне в секторе Газа

      Жене не понимающего важность прелюдии мужчины дали совет

      В США оценили план Трампа по завершению конфликта на Украине

      Россиянам перечислили способы самостоятельно увеличить выплаты к пенсии

      Обнаружен уничтоживший сам себя опасный вирус птичьего гриппа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше