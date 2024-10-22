Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая

Си Цзиньпин обсудил с Путиным отношения России и Китая на саммите БРИКС в Казани

За прошедшее десятилетие отношения России и Китая приобрели беспрецедентный и уникальный характер. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«За прошедшее десятилетие китайско-российские отношения, выдержав разные испытания переменчивой международной обстановки, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный и уникальный характер», — отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин обратился к Путину и подчеркнул, что оба лидера всегда уделяют «повышенное» внимание отношениям обеих стран и держат их уровень «на личном контроле».

Ранее Путин на встрече с председателем КНР заявил, что отношения России и Китая являются образцом сотрудничества между странами. Российский лидер добавил, что сотрудничество Москвы с Пекином носит «абсолютно неконъюнктурный» характер.