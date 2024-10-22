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17:22, 22 октября 2024Мир

Путин назвал отношения России и Китая образцовыми

Путин: отношения России и КНР — образец сотрудничества между странами

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Отношения России и Китая являются образцом сотрудничества между странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами», — отметил Путин.

Президент добавил, что российско-китайское сотрудничество «носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер». По его словам, Россия и КНР за 75 лет с начала дипломатических отношений «вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

В ходе переговоров китайский лидер также заявил, что отношения двух государств являются беспрецедентными и уникальными.

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      Елизавета Мытарева
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