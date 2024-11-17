Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:49, 17 ноября 2024Интернет и СМИ

В США назвали главную задачу Трампа на посту президента

The Federalist: Трампу придется вытащить США после 4 лет глобального банкротства
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа уже на этапе подготовки сталкивается с большим числом кризисов во внешней политике и ограниченными возможностями для их разрешения. Главной задачей политика на посту американского президента остается вытащить страну из глобального банкротства, в котором она находится на протяжении последних четырех лет, такое мнение высказал обозреватель Джастин Логан в статье для The Federalist.

«Десятилетиями внешнюю политику США возглавляли люди, которые видели мир без компромиссов. Администрации Трампа придется иметь дело с несостоятельностью своей внешней политики, как с точки зрения материальных ресурсов, так и с точки зрения внимания», — подчеркнул автор статьи.

По его словам, с тех пор, как Трамп покинул президентский пост в 2021 году, Китай ежегодно подрывал военное преимущество американцев. Европа манипулирует высокопарными заявлениями, будто США не будут в безопасности, пока Украина не будет способна победить Россию в конфликте. Израиль, в свою очередь, потратил 18 миллиардов долларов, выделенных американским правительством, на войны в Ливане и Газе. В это время Вашингтон ежегодно расходовал свыше триллиона долларов ежегодно на оборонные программы.

Госдолг страны составляет 35 триллионов долларов и продолжает увеличиваться, дефицит бюджета с каждым годом растет более чем на 1,5 триллиона долларов, напомнил обозреватель. В связи с этим прогнозы по бюджету удручают, а черпать средства неоткуда.

Партнеры США также не торопятся платить по счетам. К примеру, Тайвань переложил всю экономическую ответственность за свою оборону на американцев, Украина, несмотря на колоссальные денежные вливания, проигрывает в конфликте, а европейские союзники также остаются неплатежеспособными. Логан отмечает, что администрация Трампа должна заставить европейцев «повзрослеть и взять на себя руководство собственной безопасностью».

«Существующие усилия по борьбе с неплатежеспособностью были обескураживающими. Просить Конгресс повысить налоги и сократить социальные выплаты, чтобы заплатить сотни миллиардов дополнительных расходов на оборону, — это новый уровень цинизма», — прокомментировал обозреватель политику администрации Байдена.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК начал проверку по факту гибели Шклярова. Причиной смерти премьера Мариинского театра мог стать несчастный случай

      В США опровергли передачу Байденом посланий Си Цзиньпину от Трампа

      В Турции неизвестные напали на машину полиции

      В США назвали главную задачу Трампа на посту президента

      Военкоры раскрыли отношение сотрудников ТЦК к мобилизованным украинцам

      В США назвали причину запрета на охрану Байдена будущему шефу Пентагона

      Байден заявил о необходимости предотвращения возможного конфликта США и Китая

      В горах Крыма спасли потерявшихся мать с дочерью

      Спасатели нашли пропавших в Крыму мать и дочь

      Считавшаяся мертвой российская пенсионерка призналась в убийстве в 1999 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше