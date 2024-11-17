The Federalist: Трампу придется вытащить США после 4 лет глобального банкротства

Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа уже на этапе подготовки сталкивается с большим числом кризисов во внешней политике и ограниченными возможностями для их разрешения. Главной задачей политика на посту американского президента остается вытащить страну из глобального банкротства, в котором она находится на протяжении последних четырех лет, такое мнение высказал обозреватель Джастин Логан в статье для The Federalist.

«Десятилетиями внешнюю политику США возглавляли люди, которые видели мир без компромиссов. Администрации Трампа придется иметь дело с несостоятельностью своей внешней политики, как с точки зрения материальных ресурсов, так и с точки зрения внимания», — подчеркнул автор статьи.

По его словам, с тех пор, как Трамп покинул президентский пост в 2021 году, Китай ежегодно подрывал военное преимущество американцев. Европа манипулирует высокопарными заявлениями, будто США не будут в безопасности, пока Украина не будет способна победить Россию в конфликте. Израиль, в свою очередь, потратил 18 миллиардов долларов, выделенных американским правительством, на войны в Ливане и Газе. В это время Вашингтон ежегодно расходовал свыше триллиона долларов ежегодно на оборонные программы.

Госдолг страны составляет 35 триллионов долларов и продолжает увеличиваться, дефицит бюджета с каждым годом растет более чем на 1,5 триллиона долларов, напомнил обозреватель. В связи с этим прогнозы по бюджету удручают, а черпать средства неоткуда.

Партнеры США также не торопятся платить по счетам. К примеру, Тайвань переложил всю экономическую ответственность за свою оборону на американцев, Украина, несмотря на колоссальные денежные вливания, проигрывает в конфликте, а европейские союзники также остаются неплатежеспособными. Логан отмечает, что администрация Трампа должна заставить европейцев «повзрослеть и взять на себя руководство собственной безопасностью».

«Существующие усилия по борьбе с неплатежеспособностью были обескураживающими. Просить Конгресс повысить налоги и сократить социальные выплаты, чтобы заплатить сотни миллиардов дополнительных расходов на оборону, — это новый уровень цинизма», — прокомментировал обозреватель политику администрации Байдена.