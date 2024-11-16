В США назвали имя вероятного спецпосланника Трампа по Украине

NYT: выходец из России Эпштейн может стать спецпосланником Трампа по Украине

Должность спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине может занять его советник, адвокат Борис Эпштейн. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Источники издания сообщили, что идея принадлежит одному из помощников Трампа. Окружение политика «шокировала идея назначить Эпштейна на столь важный пост», при этом самого Трампа это заинтересовало. Однако пока он не принял решения.

Об Эпштейне известно, что он родился в Москве в 1982 году, а в 1993-м эмигрировал в Соединенные Штаты. В 2016 году он занимал должность старшего советника на предвыборной кампании Трампа, затем работал в Белом доме и входил в команду юристов политика.

Ранее Трамп назначил пресс-секретаря своей предвыборной кампании Кэролайн Ливитт на должность пресс-секретаря Белого дома. Он отметил, что Кэролайн «умна, вынослива и зарекомендовала себя как высокоэффективный связист».