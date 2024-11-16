Трамп выбрал пресс-секретаря Белого дома

Трамп назначил представлявшую его кампанию Ливитт пресс-секретарем Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп назначил назначил пресс-секретаря своей предвыборной кампании Кэролайн Ливитт на должность пресс-секретаря Белого дома. Об этом сообщает USA Today.

Он отметил, что Кэролайн «умна, вынослива и зарекомендовала себя как высокоэффективный связист». «Я абсолютно уверен, что она преуспеет на трибуне и поможет донести наше послание американскому народу, когда мы снова сделаем Америку великой», — подчеркнул Трамп.

Ранее Дональд Трамп назначил личного адвоката по уголовным делам Тодда Бланша заместителем генерального прокурора. Он выделил профессионализм правозащитника и заверил, что тот «проделает отличную работу» на своем посту. По словам Трампа, новому заместителю генпрокурора предстоит «исправлять то, что слишком долго было сломанной системой правосудия».