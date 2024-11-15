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09:32, 15 ноября 2024Мир

Трамп назначил своего адвоката заместителем генпрокурора США

Трамп назначил личного адвоката Бланша заместителем генерального прокурора США
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Тодд Бланш

Тодд Бланш. Фото: Stefan Jeremiah / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп назначил личного адвоката по уголовным делам Тодда Бланша заместителем генерального прокурора. Об этом сообщает Fox News.

«Я рад объявить, что Тодд Бланш будет занимать должность заместителя генерального прокурора в моей администрации», — заявил Трамп.

Избранный американский лидер выделил профессионализм Бланша и заверил, что он «проделает отличную работу» на своем посту. По словам Трампа, новому заместителю генпрокурора предстоит «исправлять то, что слишком долго было сломанной системой правосудия».

Бланш был адвокатом Трампа во время судебных процессов против избранного кандидата в президенты США. В апреле 2023 года он утверждал, что уголовные обвинения в адрес Трампа являются преследованием по политическим мотивам.

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