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23:11, 4 апреля 2023Мир

Адвокат Трампа прокомментировал обвинения суда

Адвокат Трампа назвал процесс против экс-президента преследованием по политическим мотивам

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Тодд Бланш прокомментировал обвинения суда против политика. Его слова передает CNN.

Бланш назвал процесс против экс-президента преследованием по политическим мотивам. Кроме того, по его словам, обвинения против Трампа лишены фактов, так как в них не упоминается какое-либо федеральное преступление или преступление штата, добавил он. «Мы будем бороться, бороться изо всех сил», — заключил адвокат.

Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Его арестовали в офисе окружного прокурора в Нижнем Манхэттене ранее 4 апреля. На данный момент суд снял формальный арест с политика, и он покинул здание суда.

Прокуратура Манхэттена обвинила Трампа в 34 случаях подлога документов. Каждый из них включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

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Марина Совина
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