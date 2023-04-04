Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:30, 4 апреля 2023Мир

Трампа отпустили

Суд снял арест с Дональда Трампа

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Суд снял арест с бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает СNN.

Политик покинул здание суда. До этого у Трампа сняли отпечатки пальцев.

Теперь Трамп планирует отправиться в свою резиденцию во Флориде Мар-а-Лаго. Ожидается, что там он выступит перед своими сторонниками.

Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Его арестовали в офисе окружного прокурора в Нижнем Манхэттене ранее 4 апреля. Сам политик заявил о своей невиновности по всем 34 пунктам обвинения.

По версии следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Эти средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трампа отпустили
Адвокат Трампа прокомментировал обвинения суда
Британия заблокировала трансляцию встречи СБ ООН по эвакуации детей из зоны СВО
МИД Венгрии связал встречу НАТО с опасностью начала новой мировой войны
Смолов назвал журналиста клоуном после вылета из Кубка России
Захарова рассказала о «казусе Трампа»
Генсек НАТО обозначил условие начала переговоров о вступлении Украины в НАТО
Раскрыта суть обвинений против Трампа
В России задержали супружескую пару за госизмену
Стало известно соотношение хозяев собак и кошек в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.