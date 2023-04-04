Трампа отпустили

Суд снял арест с Дональда Трампа

Суд снял арест с бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает СNN.

Политик покинул здание суда. До этого у Трампа сняли отпечатки пальцев.

Теперь Трамп планирует отправиться в свою резиденцию во Флориде Мар-а-Лаго. Ожидается, что там он выступит перед своими сторонниками.

Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Его арестовали в офисе окружного прокурора в Нижнем Манхэттене ранее 4 апреля. Сам политик заявил о своей невиновности по всем 34 пунктам обвинения.

По версии следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Эти средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.