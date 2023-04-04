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21:52, 4 апреля 2023Мир

Трамп заявил о своей невиновности

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о своей невиновности по 34 пунктам обвинения
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своей невиновности по 34 пунктам обвинения. Об этом сообщает Reuters.

Отказ Трампа означает, что он не пошел на сделку со следствием, которая подразумевает признание вины в обмен на смягчение наказания, отмечает ТАСС.

Дональда Трампа арестовали в офисе окружного прокурора в Нижнем Манхэттене 4 апреля. По версии следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Эти средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.

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Марина Совина
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