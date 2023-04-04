Экс-президент США Дональд Трамп заявил о своей невиновности по 34 пунктам обвинения

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своей невиновности по 34 пунктам обвинения. Об этом сообщает Reuters.

Отказ Трампа означает, что он не пошел на сделку со следствием, которая подразумевает признание вины в обмен на смягчение наказания, отмечает ТАСС.

Дональда Трампа арестовали в офисе окружного прокурора в Нижнем Манхэттене 4 апреля. По версии следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Эти средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.