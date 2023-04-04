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20:35, 4 апреля 2023Мир

Трампа арестовали

CNN: бывшего президента США Трампа арестовали до предъявления обвинений

Фото: Win McNamee / Getty Images

Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали до предъявления обвинений в офисе окружного прокурора в Нижнем Манхэттене. Об этом сообщает CNN.

На данный момент, политик находится под стражей в полиции, где у него снимут отпечатки пальцев и, возможно, составят фоторобот. «Затем его доставят в зал суда, где ему предъявят обвинение - ожидается, что это будет быстрое и обычное дело, но оно представляет собой сюрреалистический и исторический момент в истории США», — сказано в публикации.

Ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social написал, что направляется в офис окружного прокурора Манхэттена и здание суда перед предъявлением ему обвинения. «Это кажется таким СУРРЕАЛЬНЫМ - УХ, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке. MAGA (Make America Great Again — предвыборный лозунг Трампа — прим. «Ленты.ру»)!», — заявил экс-президент.

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Виктория Кондратьева
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