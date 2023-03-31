Американист Рогулев: Трамп использует уголовные обвинения в предвыборной кампании

Экс-президент США Дональд Трамп может использовать уголовные обвинения по делу о мошенничестве против него в своих интересах во время предвыборной кампании. Так политические перспективы бывшего американского лидера в разговоре с «Лентой.ру» оценил директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

Суть обвинений

Дональд Трамп стал первым в истории США экс-главой государства, которому предъявят уголовные обвинения. По данным The New York Times, в начале следующей недели ему изберут меру пресечения. Тогда же станет известно, в чем конкретно обвиняют бывшего президента. CNN пишет, что в обвинении больше 30 пунктов. Известно, что политику также вменяют платеж в размере 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) за молчание перед выборами 2016 года.

«Его пытаются обвинить не в том, что он порноактрисе заплатил, а в том, что деньги были взяты организацией Трампа из одного места, скажем, из фондов, предназначенных на избирательную кампанию, переведены на счета какой-то подставной фирмы. Эта фирма заплатила адвокату, а адвокат заплатил этой даме, и никто при этом налогов не платил. В этом суть обвинений, а не в том, что он заплатил какой-то порноактрисе 130 тысяч долларов», — объяснил американист.

Хотя, конечно, ей заплатили за молчание, и она промолчала в 2016 году в ходе избирательной кампании. После того, как избирательная кампания закончилась, обет молчания был снят, она появилась на многих телевизионных ток-шоу, развлекала публику рассказами, анатомическими особенностями президента Трампа, написала книгу, получила гонорары Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ

Масштаб разбирательства

При этом дело против Трампа рассматривается не на федеральном уровне, отметил Юрий Рогулев. За предъявление обвинений проголосовало большое жюри округа Манхэттен.

«Прокуратура штата Нью-Йорк рассмотрела эти обвинения, а федеральные власти ФБР отказались от расследования, с их точки зрения дело неперспективное. Но местные продолжили и пытаются это реализовать. Как у них это получится, мы не знаем, какие у них улики, мы не знаем. Но если дело рассыплется, то, как сказал [бизнесмен] Илон Маск, Трамп стопроцентно побеждает на выборах 2024 года», — рассказал он.

Политическое будущее Трампа

Несмотря на разбирательство, 45-й президент США намерен участвовать в президентской гонке 2024 года. По мнению Юрия Рогулева, он использует эту ситуацию в свою пользу по максимуму.

«Трамп ведь популист. Он общается с избирателями напрямую через социальные сети. Мы знаем, как он это преподнес, он даже призвал всех выйти на протесты. Я думаю, он так и будет себя вести», — считает политолог.

Его последователи это воспримут как преследование по политическим причинам, это вызовет только гнев и возмущение. Что касается других, то пытаются повлиять на избирателей, так называемых независимых, колеблющихся, которые раздумывают голосовать ли за Трампа. На них расчет Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ

Сам Трамп считает дело против себя политическим. «Это политическое преследование и вмешательство в выборы на высочайшем уровне в истории», — сказал он.

Бывший американский лидер также обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что он «делает грязную работу» в интересах нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена вместо борьбы с преступлениями, которые совершаются в Нью-Йорке.