Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:09, 31 марта 2023Мир

Трамп отреагировал на выдвинутые против него обвинения

Дональд Трамп назвал выдвинутые против него обвинения политическим преследованием
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на обвинения, выдвинутые против него присяжными. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, данная ситуация является политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю.

Бывший американский лидер также обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что он «делает грязную работу» в интересах нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена вместо борьбы с преступлениями, которые совершаются в Нью-Йорке.

Ранее большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Какие именно обвинения будут предъявлены политику, на данный момент не известно.

10 марта стало известно, что Трампу собираются предъявить уголовные обвинения из-за выплат порноактрисе Стефани Клиффорд, с которой у него были сексуальные контакты в 2006-2007 годах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Звезда Comedy Woman потеряла сознание на съемках реалити-шоу
Бундесвер потратил все средства на закупку запчастей в текущем году
Столтенберг прокомментировал решение Турции о членстве Финляндии в НАТО
В США заявили об уничтожении восьми связанных с КСИР лиц
Трамп отреагировал на выдвинутые против него обвинения
Пенсионерка из-за стресса отдала мошенникам на два миллиона рублей больше
Основатель известного косметического бренда избавилась от готического особняка
Подросток отправился в тюрьму на 65 лет из-за одноразовых вейпов
Друг Дроздова рассказал о состоянии здоровья телеведущего
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.