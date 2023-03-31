Трамп отреагировал на выдвинутые против него обвинения

Дональд Трамп назвал выдвинутые против него обвинения политическим преследованием

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на обвинения, выдвинутые против него присяжными. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, данная ситуация является политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю.

Бывший американский лидер также обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что он «делает грязную работу» в интересах нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена вместо борьбы с преступлениями, которые совершаются в Нью-Йорке.

Ранее большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Какие именно обвинения будут предъявлены политику, на данный момент не известно.

10 марта стало известно, что Трампу собираются предъявить уголовные обвинения из-за выплат порноактрисе Стефани Клиффорд, с которой у него были сексуальные контакты в 2006-2007 годах.