Трампу предъявят уголовные обвинения из-за выплат порноактрисе

NYT: Дональду Трампу предъявят уголовные обвинения по делу о выплатах порноактрисе Дэниелс

Окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала экс-президента США Дональда Трампа дать на следующей неделе показания по делу о выплатах порноактрисе Стефани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс, что почти неминуемо означает предъявление уголовных обвинений в его адрес. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, подобные предложения почти всегда означают, что обвинительное заключение уже близко. «Было бы необычно, если бы окружной прокурор Элвин Брэгг уведомил потенциального подсудимого, не добившись в конечном итоге предъявления ему обвинений», — говорится в материале газеты.

У Клиффорд и Трампа были сексуальные контакты в 2006-2007 годах. В разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации. В Белом доме эти данные назвали ложью.

Обвинения могут строиться на том, что компания Трампа «ложно учитывала» ежемесячные платежи Коэну как юридические расходы. Кроме того, прокуратура может переквалифицировать дело как нарушение избирательного законодательства штата Нью-Йорк. Обвинители могут утверждать, что выплата в размере 130 тысяч долларов фактически стала неправомерным предвыборным взносом, поскольку «пошла на пользу» кампании Трампа.

В 2018 году порнозвезда подала на Трампа в суд. Поводом для иска стало заключенное ею соглашение о неразглашении информации о сексуальных связях с экс-президентом. Клиффорд утверждала, что Трамп, в отличие от нее самой, не поставил на договоре свою подпись, делегировав это своему адвокату Майклу Коэну. Актриса требовала признать соглашение недействительным. Однако Трамп выиграл процесс у порноактрисы, в суде было доказано, что связь с порнозвездой — неправда.

