Трамп выиграл суд у порнозвезды

Президент США Дональд Трамп выиграл суд у порноактрисы Стефани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс (Stormy Daniels). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Она заявила, что связь с порнозвездой — неправда, и это доказано в суде. За подробностями пресс-секретарь предложила обратиться к адвокату Трампа.

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Ранее, 7 марта, звезда фильмов для взрослых заявила, что подала в суд на Трампа. Поводом для иска стало заключенное ею соглашение о неразглашении информации о сексуальных связях с президентом. Клиффорд утверждает, что президент, в отличие от нее самой, не поставил на договоре свою подпись, делегировав это своему адвокату Майклу Коэну. Актриса требовала признать соглашение недействительным.

У Клиффорд и Трампа были сексуальные контакты в 2006-2007 годах. В разгар президентской кампании в 2016 году Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации. В Белом доме эти данные назвали ложью.

В 2011 году Клиффорд рассказала журналу InTouch Weekly подробности секса с миллиардером. «Ничего особенного, как по учебнику, — заявила тогда порнозвезда. — Все происходило в одной позе, как и можно было ожидать от человека его возраста».

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