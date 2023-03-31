Присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу

NYT: присяжные в Нью-Йорке проголосовали за предъявление обвинений экс-президенту Трампу

Большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Какие именно обвинения будут предъявлены бывшему американскому лидеру, пока не известно. По данным источников газеты, обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшие дни. Ожидается, что Трампу будет предложено добровольно сдаться властям.

10 марта стало известно, что Трампу собираются предъявить уголовные обвинения из-за выплат порноактрисе Стефани Клиффорд, с которой у него были сексуальные контакты в 2006-2007 годах. В разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации.