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17:19, 4 августа 2026Ценности

Популярная российская актриса раскрыла секреты красоты во время третьей беременности

Российская актриса Лиза Моряк назвала генетику секретом красоты во время беременности
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Популярная российская актриса Лиза Моряк раскрыла секреты красоты во время третьей беременности. Интервью публикует KP.RU.

30-летняя звезда сериала «Жизнь по вызову», супруга режиссера Сарика Андреасяна рассказала, что в сентябре на свет появится ее третий ребенок. При этом артистка назвала генетику секретом ее привлекательности.

«Я ничего не делаю с тем, как я выгляжу. Это просто генетика. Нет никакой задачи убрать отеки или еще что-то. У меня протекает это так. У меня лицо не отекает… Беременность — это не болезнь, а состояние. И критиковать женщину, которая беременная выходит на площадку, не стоит», — высказалась она.

В то же время Моряк раскрыла, что у нее есть дублер, который заменяет ее в сценах, где съемка осуществляется в полный рост.

В мае Сарик Андреасян и Лиза Моряк раскрыли пол будущего ребенка. Кинематографист и его супруга узнали, что ждут сына.

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