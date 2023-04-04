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22:16, 4 апреля 2023Мир

У Трампа сняли отпечатки пальцев

У экс-президента США Дональда Трампа сняли отпечатки пальцев

Фото: Steven Hirsch / Pool / Reuters

У бывшего президента США Дональда Трампа сняли отпечатки пальцев. Об этом сообщает NBC News.

Это было сделано до предъявления обвинения Трампу судьей Хуаном Мерчаном в Верховном суде штата Нью-Йорк. Отпечатки обработали в здании суда.

Дональда Трампа арестовали в офисе окружного прокурора в Нижнем Манхэттене 4 апреля. По версии следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Эти средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.

В свою очередь, бывший американский президент заявил о своей невиновности по 34 пунктам обвинения.

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Марина Совина
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