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17:36, 31 июля 2026 (обновлено: 17:43, 31 июля 2026)МирЭксклюзив

Названа неожиданная причина «миграционного вторжения» в Испанию

Профессор Пачини: Израиль может быть связан с миграционным кризисом в Испании
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jon Nazca Refile / Reuters

Израиль и его спецслужбы могут быть гипотетически связаны с миграционным кризисом в Испании, так как обе страны на протяжении долгого времени находятся во враждебных отношениях. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал адъюнкт-профессор UniDolomiti в Беллуно, итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини.

«Надо помнить, что Израиль поддерживает прекрасные отношения с Марокко, в то время как Испания в последние месяцы несколько раз конфликтовала с еврейским государством. Я бы не удивился, если бы за этим "вторжением" стояли израильские спецслужбы», — указал исследователь.

При этом Пачини добавил, что в миграционном кризисе виноваты в том числе ведущие политические силы в Испании. По его словам, от наплыва беженцев косвенно выигрывают как левые, так и правые популисты, которые на борьбе с приезжими получают голоса на выборах.

30 июля испанский эксклав Сеута, находящийся на северном побережье Африки, оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города. Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас потребовал объявить чрезвычайную ситуацию национального масштаба.

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