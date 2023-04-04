Раскрыта суть обвинений против Трампа

Прокуратура Манхэттена обвинила Трампа в 34 случаях подлога документов

Прокуратура Манхэттена раскрыла суть обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Опубликованное ведомством обвинительное заключение состоит из 34 пунктов. Каждый из них включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

Ранее Трамп заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения. После этого с него был снят арест, и политик покинул здание суда, направившись в свою резиденцию во Флориде.

31 марта большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу. Сам политик назвал обвинения против него политическим преследованием. По его мнению, инцидент является «вмешательством в выборы на высочайшем уровне в истории». Свой арест он назвал сюрреалистичной ситуацией. «Не могу поверить, что это происходит в Америке. MAGA (Make America Great Again — предвыборный лозунг Трампа — прим. «Ленты.ру»)!» — заявил экс-президент.