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22:46, 4 апреля 2023Мир

Раскрыта суть обвинений против Трампа

Прокуратура Манхэттена обвинила Трампа в 34 случаях подлога документов

Фото: Timothy A. Clary / Reuters

Прокуратура Манхэттена раскрыла суть обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Опубликованное ведомством обвинительное заключение состоит из 34 пунктов. Каждый из них включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

Ранее Трамп заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения. После этого с него был снят арест, и политик покинул здание суда, направившись в свою резиденцию во Флориде.

31 марта большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу. Сам политик назвал обвинения против него политическим преследованием. По его мнению, инцидент является «вмешательством в выборы на высочайшем уровне в истории». Свой арест он назвал сюрреалистичной ситуацией. «Не могу поверить, что это происходит в Америке. MAGA (Make America Great Again — предвыборный лозунг Трампа — прим. «Ленты.ру»)!» — заявил экс-президент.

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Марина Совина
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