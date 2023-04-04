Раскрыта суть обвинений против Трампа
Прокуратура Манхэттена раскрыла суть обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.
Опубликованное ведомством обвинительное заключение состоит из 34 пунктов. Каждый из них включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.
Ранее Трамп заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения. После этого с него был снят арест, и политик покинул здание суда, направившись в свою резиденцию во Флориде.
31 марта большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу. Сам политик назвал обвинения против него политическим преследованием. По его мнению, инцидент является «вмешательством в выборы на высочайшем уровне в истории». Свой арест он назвал сюрреалистичной ситуацией. «Не могу поверить, что это происходит в Америке. MAGA (Make America Great Again — предвыборный лозунг Трампа — прим. «Ленты.ру»)!» — заявил экс-президент.