Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:38, 27 июня 2024Мир

Пропавшего главу Минобороны Китая исключили из Коммунистической партии

Xinhua: экс-министра обороны Китая Ли Шанфу исключили из Коммунистической партии
Ли Шанфу

Ли Шанфу. Фото: Caroline Chia / Reuters

Бывшего главу Министерства обороны Китая Ли Шанфу, который пропал публичного поля, исключили из Коммунистической партии за серьезные нарушения дисциплины. Об этом сообщает Xinhua.

«27 июня 2024 года заседание Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) приняло решение исключить Ли Шанфу из партии в соответствии с положением о дисциплинарных мерах», — передает агентство.

Ли Шанфу обвиняется в «серьезном нарушении политической дисциплины» и получении взятки. Авторы материала добавили, что будучи высшим руководящим кадром армии, Ли Шанфу «предал свою первоначальную миссию и утратил принципы партийного духа».

В середине сентября 2023 года сообщалось, что Ли Шанфу не появлялся на публике две недели. Позднее газета The Washington Post (WP) заявила, что он находится под следствием по подозрению в коррупции — следствие касается деятельности Ли Шанфу в период, когда он занимал должность главы отдела военных закупок Министерства обороны КНР.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      «Хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура». Глава СК отчитал депутатов из-за мигрантов

      Бывший худрук МХАТ высказался об изоляции русской культуры

      По факту перестрелки около элитного российского жилого комплекса возбудили уголовное дело

      Выбросы от ископаемого топлива достигли мирового рекорда

      Терапевт рассказала о верных способах справиться с акклиматизацией

      Роскомнадзор решил упростить отказ от обработки персональных данных

      Россиянкам назвали способы стать визуально стройнее с помощью стрижки

      В 2024 году россиянам вернули порядка 10 процентов похищенных кибермошенниками денег

      В Британии высказались о ядерных учениях в России

      Кремль прокомментировал новость об отправке войск КНДР в Донецк

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше