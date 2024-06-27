Пропавшего главу Минобороны Китая исключили из Коммунистической партии

Xinhua: экс-министра обороны Китая Ли Шанфу исключили из Коммунистической партии

Бывшего главу Министерства обороны Китая Ли Шанфу, который пропал публичного поля, исключили из Коммунистической партии за серьезные нарушения дисциплины. Об этом сообщает Xinhua.

«27 июня 2024 года заседание Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) приняло решение исключить Ли Шанфу из партии в соответствии с положением о дисциплинарных мерах», — передает агентство.

Ли Шанфу обвиняется в «серьезном нарушении политической дисциплины» и получении взятки. Авторы материала добавили, что будучи высшим руководящим кадром армии, Ли Шанфу «предал свою первоначальную миссию и утратил принципы партийного духа».

В середине сентября 2023 года сообщалось, что Ли Шанфу не появлялся на публике две недели. Позднее газета The Washington Post (WP) заявила, что он находится под следствием по подозрению в коррупции — следствие касается деятельности Ли Шанфу в период, когда он занимал должность главы отдела военных закупок Министерства обороны КНР.